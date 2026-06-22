Новый жилкомплекс построят в Чегдомыне до конца года

В районном центре продолжается строительство жилого комплекса, состоящего из 15 частных деревянных домов. Они предназначены для людей из сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также работников социальной сферы и их семей. Всем им новые дома будут предоставлены по договору найма с последующим правом выкупа. Строится это жилье по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Возводить его начали в прошлом году, а в ноябре этого года дома уже планируется ввести в эксплуатацию. Пока жилой комплекс готов на 65%. Площадь каждого дома составляет 72 «квадрата», а их общая площадь превышает 1 000 квадратных метров. Жилкомплекс подключат к централизованным системам тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. На территории установят фонари, также там появятся парковка, тротуар и подъездная дорога. Строительство этого объекта обойдется в 265 млн рублей, из которых 152 млн выделили из федерального бюджета. Добавим, что получить жилье по такой программе могут граждане, живущие и работающие в сельской местности и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Однако условием программы является частичное внебюджетное финансирование в размере не менее 20% от стоимости жилья. При этом люди могут выкупить предоставленный им дом всего за 1% от его рыночной цены после 10 лет работы в сельской местности.