30 тысяч вместо 100 тысяч выплатят пенсионерке, на которую напали бездомные собаки в Хабаровском крае

Инцидент произошел в Бикинском округе: бездомные собаки повалили пенсионерку на землю, одна из них укусила ее в голову. Позже женщина судилась с администрацией Бикинского муниципального округа — она хотела получить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд признал меры, которые администрация принимает для отлова бездомных животных, недостаточными. Однако требования пенсионерки суд удовлетворил только частично — с администрации в ее пользу взыскали компенсацию в размере 30 тысяч.