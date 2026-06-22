В Хабаровске началась подготовка ко II Российско-Китайскому форуму

Подготовка к этому важному событию стала одной из ключевых тем встречи зампреда краевого правительства по экономическим вопросам Марии Авиловой и генерального консула КНР в Хабаровске Цзяна Сяояна. Как было отмечено в ходе встречи, в этом году в рамках форума запланировано свыше 30 площадок, охватывающих все направления международного сотрудничества — от экономики и промышленности до культуры и спорта. Участниками второго Российско-Китайского форума станут более тысячи бизнесменов, чиновников и представителей креативной индустрии. В частности, среди главных тем, которые будут обсуждаться на этом форуме — совместное развитие Большого Уссурийского острова и расширение сотрудничества между малым и средним бизнесом России и Китая. Кроме того, немало внимания будет уделено образовательным инициативам двух соседних стран, ведь 2026 и 2027 годы объявлены годами перекрестного образования России и Китая. Также в рамках форума пройдет заседание подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта. Второй Российско-Китайский форум состоится в Хабаровске с 4 по 6 сентября и будет синхронизирован с ВЭФ, который проведут во Владивостоке. Помимо деловой части, во время форума будут организованы культурные и спортивные мероприятия, посетить которые смогут все желающие. Гостей форума ждут международная парусная регата, выступления творческих коллективов и дегустация блюд традиционной китайской кухни.