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Делать МРТ без направления лечащего врача можно будет с осени

С 1 сентября магнитно-резонансную томографию можно будет проходить без направления врача. Это следует из документа министерства здравоохранения РФ. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. При этом процедура проходит без непосредственного рентгеновского излучения. Источник: ТАСС.

С 1 сентября магнитно-резонансную томографию можно будет проходить без направления врача. Это следует из документа министерства здравоохранения РФ. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. При этом процедура проходит без непосредственного рентгеновского излучения. Источник: ТАСС.