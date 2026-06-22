Делать МРТ без направления лечащего врача можно будет с осени

С 1 сентября магнитно-резонансную томографию можно будет проходить без направления врача. Это следует из документа министерства здравоохранения РФ. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. При этом процедура проходит без непосредственного рентгеновского излучения. Источник: ТАСС.