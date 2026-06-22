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Более 4 600 человек пострадали от укусов клещей в Хабаровском крае в этом году

Сезон активности клещей в самом разгаре. Среди пострадавших — свыше 1 600 детей. Что делать, если вас укусил клещ? Лучше всего сразу обратиться к врачу в травмпункт. Но если приходится удалять клеща самостоятельно, соблюдайте правила. Используйте пинцет с изогнутыми кончиками или клещеверт. Захватите клеща как можно ближе к коже — у самого хоботка. Аккуратно потяните.

Сезон активности клещей в самом разгаре. Среди пострадавших — свыше 1 600 детей. Что делать, если вас укусил клещ? Лучше всего сразу обратиться к врачу в травмпункт. Но если приходится удалять клеща самостоятельно, соблюдайте правила. Используйте пинцет с изогнутыми кончиками или клещеверт. Захватите клеща как можно ближе к коже — у самого хоботка. Аккуратно потяните вверх, плавно вращая вокруг оси. После удаления продезинфицируйте место укуса и вымойте руки с мылом. По возможности сдайте клеща на анализ: поместите его в плотно закрывающуюся емкость, создайте в этой емкости повышенную влажность, положив туда кусочек смоченной ваты.