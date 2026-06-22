Автоюрист напомнил о штрафах за слишком близкое приближение машины к водоему: где нельзя передвигаться

«Точные карты водоохранных зон можно изучить по данным Росреестра в интернете (например — vodoohrannayazona.ru/). Но даже там они отмечены не все. Зато Верховный суд на примере недавних решений постановил — отсутствие четких границ таких зон в публичном доступе не является оправданием возможного нарушения», — прокомментировал Лев Воропаев.