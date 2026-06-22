Россиянам напомнили об ответственности за парковку на газоне: размер штрафов серьёзный

«Если не впадать в крайности, в большинстве случаев ясно — где допустимо оставлять машину, где — нет. Но если возникают сомнения — лучше изучить местный закон и посмотреть карту районного планирования. Вдруг окажется, что ваш СНТ примыкает к территории города, и то, что вы считаете полянкой, для местной власти — газон?», — сказал автоюрист сайту KP.RU, напомнив, что парковка на газоне запрещена также и в зимнее время, когда зелени не видно.