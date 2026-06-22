Россиянам напомнили, что лекарства могут утратить эффективность при жаре

«Летняя жара — это серьезное испытание для домашней аптечки. Температура выше +25 градусов и прямые солнечные лучи — главная опасность для сохранности ваших медикаментов. Большая часть лекарственных средств до попадания в аптеку проходит испытания на стабильность именно при температуре до 25 градусов, поэтому после этой температуры никто не гарантирует эффективность и безопасность», — сказал Борозденко.