Россиянам напомнили, что лекарства могут утратить эффективность при жаре

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лекарства могут утратить эффективность, если хранить их при высокой температуре, оптимальная не превышает 25 градусов. Об этом сообщил ТАСС ассистент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского университета, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Пироговского университета Денис Борозденко.
«Летняя жара — это серьезное испытание для домашней аптечки. Температура выше +25 градусов и прямые солнечные лучи — главная опасность для сохранности ваших медикаментов. Большая часть лекарственных средств до попадания в аптеку проходит испытания на стабильность именно при температуре до 25 градусов, поэтому после этой температуры никто не гарантирует эффективность и безопасность», — сказал Борозденко.
Он пояснил, что оптимальная температура для хранения большинства препаратов в таблетках и капсулах — 15−25 градусов. Идеальное место — закрытые полки шкафов на северной стороне дома. Если дома есть дети, то полка должна быть вне их досягаемости, подчеркнул эксперт.
«Если в квартире жарко, а кондиционера нет, лучше переместить аптечку в холодильник, так будет безопаснее. Не храните отдельные блистеры, лучше, чтобы лекарство оставалось в коробке с инструкцией», — говорит Борозденко.
Он добавил, что категорически нельзя оставлять лекарства на подоконнике, хранить их на кухне, рядом с плитой, духовкой или микроволновкой, оставлять аптечку в машине. Также не желательно оставлять ее в ванной, в условиях повышенной влажности.
При нарушении правил хранения, по словам эксперта, суспензии могут утратить эффективность, также возможно повышение риска бактериального размножения. У антибиотика Амоксициллина повысится токсичность и снизится эффективность из-за химической реакции разложения действующего вещества. Нитроглицерин тоже утратит эффективность после часа нахождения при температуре выше 40 градусов, что может стоить жизни в критический момент, подчеркнул Борозденко.