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Иркутский музей декабристов готов принимать слепых и слабовидящих посетителей

В домах-музеях Волконских и Трубецких, а также на территории обеих усадеб появилось 200 «умных стикеров» с технологией NFC — бесконтактной связи, работающей на расстоянии до 10 см.

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Они предназначены для людей с нарушениями зрения и представляют собой рельефные наклейки со встроенным чипом, благодаря которым незрячие и слабовидящие посетители могут самостоятельно изучить экспозицию через тифлокомментарии. Чтобы получить информацию об экспонате, достаточно поднести смартфон к стикеру и прослушать полный аудиокомментарий, включающий в том числе исторические справки и описание пространств музея. На прошлой неделе в доме-музее Волконских прошла первая инклюзивная экскурсия.

Все это стало возможным благодаря совместному интересу общества слепых, музея и студентки ИГУ Татьяны Бизимовой, которая и была руководителем проекта и грантополучателем Росмолодежи по проекту «Доступный музей: путешествие в мир истории».

Причем проект не ограничивается только размещением стикеров на территории музея Декабристов. 150 студентов, будущих специалистов из ИГУ, пройдут не менее шести тренингов по работе и сопровождению незрячих и слабовидящих. Таким образом, проект решает двойную задачу: он не только открывает учреждение культуры и городское пространство для незрячих, но и растит новое поколение специалистов, для которых сопровождение человека с ограниченными возможностями — профессиональная норма.