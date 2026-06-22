Иркутский музей декабристов готов принимать слепых и слабовидящих посетителей

Причем проект не ограничивается только размещением стикеров на территории музея Декабристов. 150 студентов, будущих специалистов из ИГУ, пройдут не менее шести тренингов по работе и сопровождению незрячих и слабовидящих. Таким образом, проект решает двойную задачу: он не только открывает учреждение культуры и городское пространство для незрячих, но и растит новое поколение специалистов, для которых сопровождение человека с ограниченными возможностями — профессиональная норма.