В небе над Омской областью зафиксировано НЛО

По словам известного астронома, он заснял неопознанный летающий объект, круживший над лагерем.
«Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее», — сообщил Владимир Крупко.
Судя по приложенным снимкам, в небе летал объект, на котором загорались огни разного цвета — красные, зеленые, белые, желтые. На большинстве кадров эти «свечения» размыты, что может говорить о высокой скорости полета.
Добавим, Владимир Крупко с группой специалистов традиционно ездит в лагерь в лог Агат, расположенный в Нижнеомском районе. По всей видимости, именно там и сделаны снимки. В этом месте астрономы проводят различные наблюдения. На этот раз, в частности, велись за сближением Венеры, Луны и Юпитера. Крупко отметил, что только со второй ночи погода позволила понаблюдать соединение Луны с Венерой, Юпитер оказался недоступен из-за облаков у горизонта.