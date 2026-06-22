В небе над Омской областью зафиксировано НЛО

Добавим, Владимир Крупко с группой специалистов традиционно ездит в лагерь в лог Агат, расположенный в Нижнеомском районе. По всей видимости, именно там и сделаны снимки. В этом месте астрономы проводят различные наблюдения. На этот раз, в частности, велись за сближением Венеры, Луны и Юпитера. Крупко отметил, что только со второй ночи погода позволила понаблюдать соединение Луны с Венерой, Юпитер оказался недоступен из-за облаков у горизонта.