Новосибирские девятиклассники могут узнать оценки ОГЭ на портале НИМРО

В первый день девятиклассники сдавали физику, химию, биологию, историю, географию, иностранные языки (немецкий, французский, испанский), обществознание, литературу и информатику — в формате ОГЭ. Также в этот же день прошли экзамены в форме ГВЭ по физике, биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию и литературе.