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Новосибирские девятиклассники могут узнать оценки ОГЭ на портале НИМРО

Узнать результаты экзаменов, сданных 16 и 19 июня, можно на сайте регионального института мониторинга и развития образования.

Источник: Om1 Новосибирск

Оценки школьников по основному государственному экзамену стали известны 22 июня. Данные появились на портале Новосибирского института мониторинга и развития образования. Речь идёт о работах, которые выпускники писали 16 и 19 июня.

В первый день девятиклассники сдавали физику, химию, биологию, историю, географию, иностранные языки (немецкий, французский, испанский), обществознание, литературу и информатику — в формате ОГЭ. Также в этот же день прошли экзамены в форме ГВЭ по физике, биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию и литературе.

19 июня состоялись испытания по физике, химии, биологии, географии, английскому языку, обществознанию и информатике. Теперь результаты доступны для всех участников.