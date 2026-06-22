Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о кусачих штрафах за заезд на территории с Особым противопожарным режимом: что нужно знать

KP.RU напомнил о штрафах за заезд в зоны с Особым противопожарным режимом.

Источник: Комсомольская правда

Граждане РФ могут получить штраф за проезд на особо охраняемые природные территории. Наказание также предусмотрено для въезжающих на зоны с Особым противопожарным режимом. Эти моменты регулируют статьи 8.39 и 8.32 КоАП. О штрафах рассказал KP.RU адвокат Игорь Стремоусов.

Он сообщил, что большие штрафы налагаются, в том числе, если автомобиль движется в регионе с объявленным Особый противопожарный режим. В таком случае въезд в лесные массивы — под строгим запретом. Физлицо при нарушении оштрафуют на 40−50 тысяч рублей. Должностные лица будут лишены 60−90 тысяч рублей. Для юрлиц штраф составляет от 600 тысяч рублей до миллиона.

«Прежде чем отправиться в лес, лучше уточнить два момента. Первый — не является ли место, куда вы хотите поехать, национальным заповедником или другой охраняемой зоной. Можно проверить это на профильных сайтах (например — карта.оцзк.рф/). Второй — убедиться, что в данный момент в регионе не введен ОПР», — порекомендовал адвокат.

В РФ между тем выпустят «Черную книгу» растений, включающую инвазивные виды, опасные для сельского и лесного хозяйства. Она появится уже в этом году.