Россиян предупредили о кусачих штрафах за заезд на территории с Особым противопожарным режимом: что нужно знать

Граждане РФ могут получить штраф за проезд на особо охраняемые природные территории. Наказание также предусмотрено для въезжающих на зоны с Особым противопожарным режимом. Эти моменты регулируют статьи 8.39 и 8.32 КоАП. О штрафах рассказал KP.RU адвокат Игорь Стремоусов.
Он сообщил, что большие штрафы налагаются, в том числе, если автомобиль движется в регионе с объявленным Особый противопожарный режим. В таком случае въезд в лесные массивы — под строгим запретом. Физлицо при нарушении оштрафуют на 40−50 тысяч рублей. Должностные лица будут лишены 60−90 тысяч рублей. Для юрлиц штраф составляет от 600 тысяч рублей до миллиона.
«Прежде чем отправиться в лес, лучше уточнить два момента. Первый — не является ли место, куда вы хотите поехать, национальным заповедником или другой охраняемой зоной. Можно проверить это на профильных сайтах (например — карта.оцзк.рф/). Второй — убедиться, что в данный момент в регионе не введен ОПР», — порекомендовал адвокат.
В РФ между тем выпустят «Черную книгу» растений, включающую инвазивные виды, опасные для сельского и лесного хозяйства. Она появится уже в этом году.