Россиян предупредили о кусачих штрафах за заезд на территории с Особым противопожарным режимом: что нужно знать

Он сообщил, что большие штрафы налагаются, в том числе, если автомобиль движется в регионе с объявленным Особый противопожарный режим. В таком случае въезд в лесные массивы — под строгим запретом. Физлицо при нарушении оштрафуют на 40−50 тысяч рублей. Должностные лица будут лишены 60−90 тысяч рублей. Для юрлиц штраф составляет от 600 тысяч рублей до миллиона.