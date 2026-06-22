Салах, Зико и Трезеге принесли Египту первую победу в истории чемпионатов мира

В группе G после двух туров лидируют представители Египта с 4 очками. Далее идут Иран и Бельгия (по 2 очка), замыкает квартет команда Новой Зеландии (1). В заключительном раунде египтяне встретятся с Ираном, а бельгийцы — с новозеландцами. Игры пройдут в ночь на 27 июня по московскому времени.