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Новосибирцы зажгли свечи на Монументе Славы в канун Дня памяти и скорби

В памятном мероприятии приняли участие несколько сотен горожан.

Источник: Комсомольская правда

В канун Дня памяти и скорби на Монументе Славы в Новосибирске прошла акция с зажжением свечей. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

В памятном мероприятии приняли участие несколько сотен горожан. Они зажгли свечи у мемориала, чтобы почтить память воинов-сибиряков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, защищая страну.

Традиционный ритуал зажжения свечей уже много лет служит напоминанием о подвигах предков. Организаторы и участники акции подчеркивают, что такие мероприятия важны для сохранения исторической памяти и передачи ее следующим поколениям.