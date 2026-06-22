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Северокорейское агентство опубликовало комментарий к годовщине 22 июня

Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что любые попытки возрождения нацистской идеологии представляют угрозу для международного сообщества и будущего человечества.

Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что любые попытки возрождения нацистской идеологии представляют угрозу для международного сообщества и будущего человечества. Соответствующий комментарий был опубликован в годовщину нападения нацистской Германии на Советский Союз.

В материале подчеркивается, что борьба с неонацизмом остается одной из ключевых задач современного мира. Авторы публикации отмечают, что история уже доказала несостоятельность нацистских идей и невозможность их победы над принципами патриотизма и интернационализма.

В ЦТАК выразили обеспокоенность тем, что в ряде стран предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и значения антифашистской борьбы. В частности, внимание обращено на решение властей Германии, связанное с запретом демонстрации советской и российской символики. По оценке агентства, подобные шаги свидетельствуют о тревожных тенденциях, связанных с распространением неонацистских настроений.

В публикации также критикуются действия по сносу памятников участникам борьбы с фашизмом и попытки, как считают авторы, умалить роль освободителей в победе над нацизмом.

Отдельный раздел комментария посвящен ситуации вокруг Украины. Авторы материала утверждают, что поддержка Киева со стороны западных государств стала одним из факторов серьезного кризиса безопасности в Европе.

Кроме того, агентство выразило поддержку позиции России по вопросам сохранения исторической памяти и противодействия неонацизму. В ЦТАК считают, что героизация нацистов и их пособников несет угрозу международной безопасности и подрывает результаты антифашистской борьбы.

Завершая публикацию, авторы выразили уверенность, что мировое сообщество будет противостоять попыткам возрождения нацистской идеологии и отстаивать принципы суверенитета, безопасности и международной справедливости.

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