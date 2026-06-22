В ЦТАК выразили обеспокоенность тем, что в ряде стран предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и значения антифашистской борьбы. В частности, внимание обращено на решение властей Германии, связанное с запретом демонстрации советской и российской символики. По оценке агентства, подобные шаги свидетельствуют о тревожных тенденциях, связанных с распространением неонацистских настроений.