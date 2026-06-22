Народные традиции в Красноярском крае взяли под защиту закона

Депутаты Красноярского края во втором чтении приняли закон о сохранении нематериального этнокультурного достояния: традиций, обрядов, сказаний, напевов и т. д. Поправки в закон «О культуре» предложило краевое правительство. Изменения устанавливают регламент ведения регионального перечня объектов нематериального этнокультурного достояния. Документ, в соответствии со всероссийскими нормами, дополнит аналогичный государственный реестр. Кроме того, поправки придают официальный статус носителям и хранителям традиционной культуры и устанавливают формы их поддержки. Также закон вводит уточнение: «носитель фольклора народов Севера», до сих пор было «носитель фольклора». По мнению депутатов, внесенные в закон поправки позволят вести работу по сохранению нематериального этнокультурного достояния проживающих в Красноярском крае народов более системно.