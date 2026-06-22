Пентагон: ВС США нанесли удар по судну в Карибском море

Военные Соединённых Штатов атаковали судно, якобы участвующее в наркотрафике в Карибском море, сообщает Южное командование Пентагона.
В результате удара погибли два человека.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика. В результате удара погибли два человека, шесть выжили. Южное командование немедленно уведомило об этом Береговую охрану США, чтобы активировать поисково-спасательную систему», — говорится в сообщении Южного командования ВС США в соцсети X*.
Напомним, в декабре президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США не исключают варианта нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков.
По информации CNN, в 2025 году военные США ликвидировали у побережья Латинской Америки более 20 катеров, объясняя свои действия борьбой с наркоторговлей. При этом жертвами атак стали около 90 человек.
Напомним, в мае военные Соединённых Штатов атаковали лодку, якобы участвующую в наркотрафике в Тихом океане. По данным Пентагона, в результате удара погибли три человека.
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