Пентагон: ВС США нанесли удар по судну в Карибском море

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика. В результате удара погибли два человека, шесть выжили. Южное командование немедленно уведомило об этом Береговую охрану США, чтобы активировать поисково-спасательную систему», — говорится в сообщении Южного командования ВС США в соцсети X*.