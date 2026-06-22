«Решили одну проблему и создали несколько новых»: эксперт о влиянии пенсионных излишков на жизнь казахстанцев

Возможность изъять часть пенсионных накоплений позволила многим казахстанцам получить дополнительные средства на различные цели: от решения жилищного вопроса и лечения. При этом встречались и случаи вывода накоплений наличными через серые схемы. Как отмечает экономист Руслан Султанов в Telegram-канале «Экономический ликбез», в результате эти деньги имели как положительные, так и негативные эффекты для населения. И как раз из-за отрицательных факторов в итоге пороги изъятия были резко повышены.
Плюсы от пенсионных излишков
Согласно мнению эксперта, казахстанцы видят жилье как более надежное вложение и возможность сохранить свои накопления. Именно поэтому пенсионные излишки в основном были направлены на погашение ипотеки или оформление новой. «Логика понятна — это мои деньги. Почему я не могу использовать их на квартиру сегодня, вместо того чтобы ждать пенсии через 20 или 30 лет?… Поэтому для многих выбор выглядел очевидным: лучше квадратные метры сегодня, чем неизвестные выплаты через несколько десятилетий. Парадокс заключается в том, что пенсионные изъятия одновременно решили одну проблему и создали несколько новых», — отмечает Руслан Султанов.
Как дорогие квартиры связаны с пенсионными деньгами
Согласно сообщению эксперта, можно выделить два основных фактора, которые оказали негативное влияние на казахстанцев из-за изъятия пенсионных излишков. Так, первым последствием оказался рост цен на рынке жилья — пенсионные деньги резко повысили покупательский спрос, а на рынок поступили сотни миллиардов тенге, хотя количество продаваемых квартир не увеличилось так же быстро. В результате спрос превысил предложение, что всегда приводит к росту цен — продавцы видят, что желающих купить много, поэтому они могут легко повышать стоимость. В итоге квартиры оказались дороже и менее доступными, чем до изъятия пенсионных накоплений.
Казахстанцам дали трудный выбор
Вторым негативным фактором эксперт называет влияние на будущую пенсию — большую часть выплат в старости для 40−45 летних граждан будут занимать именно накопления в ЕНПФ, а не государственная пенсия. Поэтому снижение суммы накоплений означает маленький размер выплат. «Именно здесь возникает самый неудобный вопрос: что лучше: квартира сегодня или пенсионный доход завтра? Многие отвечают: квартира. Ведь ее можно сдавать в аренду или продать. И это действительно сильный аргумент. Но проблема в том, что недвижимость не всегда превращается в регулярный доход автоматически. Квартиру нужно содержать, ремонтировать, искать арендаторов или принимать решение о продаже. Кроме того, далеко не каждый пенсионер захочет расставаться со своим единственным жильем ради текущих расходов», — отмечает эксперт.
При этом он указывает, что деньги, которые помогли купить квартиру сегодня, одновременно являются деньгами, которые должны были обеспечивать человека через 20−30 лет. Поэтому перед казахстанцами оказался выбор: чем именно придется пожертвовать. «Спор вокруг пенсионных изъятий — это не спор между правильным и неправильным решением. Это выбор между двумя разными целями: либо использовать накопления для повышения качества жизни сегодня; либо сохранить больше средств для обеспечения дохода в старости. Государство, повышая пороги достаточности, фактически делает ставку на второй вариант», — отмечается в источнике.