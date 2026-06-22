«Решили одну проблему и создали несколько новых»: эксперт о влиянии пенсионных излишков на жизнь казахстанцев

Вторым негативным фактором эксперт называет влияние на будущую пенсию — большую часть выплат в старости для 40−45 летних граждан будут занимать именно накопления в ЕНПФ, а не государственная пенсия. Поэтому снижение суммы накоплений означает маленький размер выплат. «Именно здесь возникает самый неудобный вопрос: что лучше: квартира сегодня или пенсионный доход завтра? Многие отвечают: квартира. Ведь ее можно сдавать в аренду или продать. И это действительно сильный аргумент. Но проблема в том, что недвижимость не всегда превращается в регулярный доход автоматически. Квартиру нужно содержать, ремонтировать, искать арендаторов или принимать решение о продаже. Кроме того, далеко не каждый пенсионер захочет расставаться со своим единственным жильем ради текущих расходов», — отмечает эксперт.