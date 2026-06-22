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Рейс из турецкой Антальи в Волгоград задерживается на сутки

Пять авиарейсов задерживаются в волгоградском аэропорту утром понедельника, 22 июня. Ощутимее всего из.

Пять авиарейсов задерживаются в волгоградском аэропорту утром понедельника, 22 июня. Ощутимее всего из расписания выбивается прибытие самолета из турецкой Антальи.

В волгоградском аэропорту рейс авиакомпании Ural, летящий из Антальи в Волгоград, ждали накануне в 18:40. Однако в воскресенье туристам сообщили, что в городе на Волге они окажутся лишь сегодня в 10:00. Позже время прибытия сдвинули на 17:40. В обратную сторону самолет должен отправиться в 18:50.

Почти на час от расписания отстает и самолет авиакомпании «Победа», летящий по маршруту «Москва — Волгоград» — в Гумраке его ожидают в 10:05.

Подождать своего вылета придется также горожанам с билетами на вечерний рейс в столицу. В сторону Шереметьево борт авиакомпании «Победа» отравится не в 17:20, а в 18:15.

Фото Павла Мирошкина.