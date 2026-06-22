Рейс из турецкой Антальи в Волгоград задерживается на сутки

В волгоградском аэропорту рейс авиакомпании Ural, летящий из Антальи в Волгоград, ждали накануне в 18:40. Однако в воскресенье туристам сообщили, что в городе на Волге они окажутся лишь сегодня в 10:00. Позже время прибытия сдвинули на 17:40. В обратную сторону самолет должен отправиться в 18:50.