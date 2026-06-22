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Россияне могут получить штраф за ущерб экологии из-за мытья машины: где это запрещено

Автоюрист Воропаев напомнил о штрафах за мытье машины на участке и у водоемов.

Источник: Комсомольская правда

В России запрещено мыть автомобиль вблизи водоемов. Однако штрафы могут быть наложены и в случае с собственным участком. Они объясняются ущербом экологии. Нельзя также стирать автомобильные коврики в реках и озерах. Об этом детально рассказал автоюрист Лев Воропаев в диалоге с KP.RU.

Как отметил эксперт, штраф за мытье машины у водоема гарантирован нарушителю. Для физлица он составит от тысячи до трех тысяч рублей. Должностное лицо заплатит 5−10 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф в 10 000−20 000 рублей.

«С личным участком, расположенным подальше от них, все немного сложнее — здесь нужно будет доказать, что вы действительно причинили ущерб экологии», — оценил Лев Воропаев.

В стране также ужесточили наказание за поддельные медицинские справки. За изготовление и оборот фальшивых документов теперь грозит до 4 лет лишения свободы. Штраф составит до миллиона рублей.