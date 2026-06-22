Россияне могут получить штраф за ущерб экологии из-за мытья машины: где это запрещено

В России запрещено мыть автомобиль вблизи водоемов. Однако штрафы могут быть наложены и в случае с собственным участком. Они объясняются ущербом экологии. Нельзя также стирать автомобильные коврики в реках и озерах. Об этом детально рассказал автоюрист Лев Воропаев в диалоге с KP.RU.