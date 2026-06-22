В Хабаровске двум торговцам осетровой икрой заменили условку на колонию

В Хабаровске двум местным жителям ужесточили приговор по делу о незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов. Вместо условных сроков они получили по три года колонии общего режима, сообщили в прокуратуре края.
Дело связано с крупной партией икры осетровых видов. По данным суда, в июне 2025 года хабаровчане приобрели в Нанайском районе и в Хабаровске 1459 контейнеров икры общей массой 775 килограммов. После этого они перевезли продукцию в помещение, специально оборудованное для хранения.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. В декабре 2025 года Кировский районный суд Хабаровска признал обоих виновными по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке производных особо ценных водных биологических ресурсов, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Тогда каждому назначили по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Прокуратура Кировского района сочла такой приговор слишком мягким и подала апелляционное представление. Хабаровский краевой суд согласился с доводами надзорного ведомства и изменил наказание.
Теперь оба осуждённых проведут по три года в исправительной колонии общего режима. Их взяли под стражу прямо в зале суда, приговор вступил в законную силу.