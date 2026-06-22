В Хабаровске двум торговцам осетровой икрой заменили условку на колонию

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. В декабре 2025 года Кировский районный суд Хабаровска признал обоих виновными по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке производных особо ценных водных биологических ресурсов, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Тогда каждому назначили по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.