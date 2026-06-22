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В Хабаровском крае у пьяного водителя после ДТП забрали грузовик

Ему назначили 300 часов обязательных работ и на два года шесть месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

В Хабаровском крае 54-летнего местного жителя осудили за повторное пьяное вождение. Мужчина попал в ДТП на Mitsubishi Canter в районе села Хехцир, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Суд установил, что авария произошла в августе 2025 года. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и выяснили, что водитель грузовика находится в состоянии опьянения.

Проверка показала, что раньше мужчину уже наказывали за нетрезвую езду в административном порядке. Но, как отмечает прокуратура, должных выводов он не сделал и снова сел за руль пьяным.

Хабаровский районный суд признал водителя виновным по статье о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ему назначили 300 часов обязательных работ и на два года шесть месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Mitsubishi Canter, принадлежавший осуждённому, конфисковали в доход государства. Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Хабаровского района.