В Хабаровском крае у пьяного водителя после ДТП забрали грузовик

В Хабаровском крае 54-летнего местного жителя осудили за повторное пьяное вождение. Мужчина попал в ДТП на Mitsubishi Canter в районе села Хехцир, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Суд установил, что авария произошла в августе 2025 года. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и выяснили, что водитель грузовика находится в состоянии опьянения.
Проверка показала, что раньше мужчину уже наказывали за нетрезвую езду в административном порядке. Но, как отмечает прокуратура, должных выводов он не сделал и снова сел за руль пьяным.
Хабаровский районный суд признал водителя виновным по статье о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ему назначили 300 часов обязательных работ и на два года шесть месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Mitsubishi Canter, принадлежавший осуждённому, конфисковали в доход государства. Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Хабаровского района.