Пункт пропуска «Пограничный» откроют в Приморье 29 июня

В текущем году сразу три автомобильных пункта пропуска готовят к открытию. Пропускная способность пограничных переходов региона скоро увеличится в разы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Уже 29 июня заработает крупнейший пункт «Пограничный». Его мощность по грузовому транспорту вырастет с 350 до 500 машин в сутки, а по автобусам — с 50 до 200. Во втором полугодии 2026 года планируется запуск перехода «Краскино», который сможет принимать до 650 грузовых автомобилей ежедневно, что в пять раз больше нынешнего уровня.
Кроме того, завершится строительство «Хасана» — единственного в России автомобильного перехода на границе с КНДР с проектной мощностью до 200 грузовиков в сутки.
«Приморье воспринимается всей страной и нашими восточными соседями как входное окно в Россию. Поэтому ключевая задача на 2026 год — открыть три автомобильных пункта пропуска. Работы уже на финальной стадии», — рассказали в правительстве Приморского края.
Параллельно продолжается реконструкция пункта «Марково». После обновления самый компактный переход на границе с Китаем сможет пропускать до 130 машин в сутки. Это даст экспортерам северных территорий края прямой и более эффективный выход на рынок КНР.