Пункт пропуска «Пограничный» откроют в Приморье 29 июня

Уже 29 июня заработает крупнейший пункт «Пограничный». Его мощность по грузовому транспорту вырастет с 350 до 500 машин в сутки, а по автобусам — с 50 до 200. Во втором полугодии 2026 года планируется запуск перехода «Краскино», который сможет принимать до 650 грузовых автомобилей ежедневно, что в пять раз больше нынешнего уровня.