Новые правила вводят для всех, у кого есть счётчики ЖКУ

Для синхронизации платежной дисциплины устанавливаются жесткие временные рамки. Период приема показаний счетчиков консолидируется в единое окно с 20 по 25 число ежемесячно, отменяя практику сдачи данных «до определенного числа».
Одновременно с этим законодательно продлевается срок внесения платежа за коммунальные услуги. Согласно поправкам, внесенным ФЗ № 177-ФЗ, крайний срок оплаты квитанций переносится с 10-го на 15-е число месяца, следующего за отчетным.
Нарушение графика передачи показаний запускает алгоритм автоматического начисления: в течение трех месяцев плата рассчитывается по среднему значению, а затем — по установленному государством нормативу, который может значительно превышать фактическое потребление.
Система контроля за состоянием приборов учета претерпевает наиболее существенные изменения. Значительно возрастает финансовое бремя для тех, кто уклоняется от установки или поверки счетчиков. Повышающий коэффициент на оплату холодного водоснабжения для таких квартир вырастает втрое — с 1,5 до 3.
Процедура подтверждения поверки полностью переводится в цифровой формат: единственным доказательством ее прохождения является запись в федеральной системе «Аршин». Любые бумажные документы больше не принимаются во внимание. Отсутствие записи в базе данных приравнивает счетчик к неисправному.
В случае обнаружения несанкционированного вмешательства, например, использования магнитов или повреждения пломб, управляющая организация получает право произвести ретроспективный перерасчет за все время с момента последней проверки, применив повышенные тарифы.
Данные, полученные напрямую с интеллектуальных систем учета («умных» счетчиков), теперь считаются эталонными и превалируют над ручным вводом показаний жителями. Данная мера призвана минимизировать ошибки и человеческий фактор.
Дополнительно ужесточается контроль за балансом общедомового энергопотребления. Вводится правило обязательного перерасчета при превышении разницы в 10% между суммарным потреблением всех квартир и показаниями общего домового счетчика, что стимулирует поиск и устранение утечек и незаконных подключений.