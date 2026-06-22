Новые правила вводят для всех, у кого есть счётчики ЖКУ

Система контроля за состоянием приборов учета претерпевает наиболее существенные изменения. Значительно возрастает финансовое бремя для тех, кто уклоняется от установки или поверки счетчиков. Повышающий коэффициент на оплату холодного водоснабжения для таких квартир вырастает втрое — с 1,5 до 3.