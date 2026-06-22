Спасатели прочесали 51 кв. км тайги в поисках семьи Усольцевых

Напомним, что семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — исчезла 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка. Их машина осталась на окраине посёлка Кутурчин. Поиски, возобновлённые в мае 2026 года, пока не принесли результатов.