Спасатели прочесали 51 кв. км тайги в поисках семьи Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Спасатели обследовали 51 квадратный километр горно-таёжной местности, сообщили в КГКУ «Спасатель».
«С 17 по 21 июня спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения принимали участие в дополнительных мероприятиях по поиску семьи, пропавшей в Манско-Уярском округе. В поисках были задействованы 4 человека и 2 ед. техники», — говорится в сообщении.
Однако поисковая операция не принесла никаких результатов.
Напомним, что семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — исчезла 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка. Их машина осталась на окраине посёлка Кутурчин. Поиски, возобновлённые в мае 2026 года, пока не принесли результатов.
Местные охотники считают, что семья могла уйти дальше предполагаемой зоны, и исключают версию о нападении диких животных.
Ранее мы сообщали, что лесной пожар может добраться до мест поиска семьи Усольцевых.