Эксперт Хуторская: Гогланд имеет стратегическое значение на Балтике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Острова восточной части Финского залива, и в первую очередь Гогланд, на протяжении веков играли ключевую роль для контроля над акваторией и выхода в Балтику. Сегодня их значение сохраняется и в военно-политическом, и в гуманитарном плане, такое мнение в беседе с ТАСС высказала координатор комплексной экспедиции «Гогланд» Русского географического общества Екатерина Хуторская.
«Кто владеет островами, тот владеет Финским заливом и выходом в центральную Балтику. Не просто так Петр I долгие годы добивался контроля над этими островами. Окно в Европу было приоткрыто, когда Россия обрела первую часть внешних островов по Ништадтскому мирному договору в 1721 году. Окончательно оно открылось в 1743-м согласно Абоскому мирному договору, уже при Екатерине. Не в 1703 году [открылось] окно в Европу, а спустя 40 лет оно полностью было распахнуто», — пояснила Хуторская.
По ее словам, вопрос о возможной передаче островов Финляндии рассматривался в начале 1990-х годов.
«После развала Советского Союза финское правительство, конечно же, опять завело разговор о принадлежности островов восточной части Финского залива. И есть такое ощущение, что этот вопрос очень серьезно рассматривался с нашей стороны. В середине 90-х с Гогланда были вывезены военные, на какое-то время остров остался абсолютно пустой. Одновременно началась своего рода экспансия иностранных общественных фондов», — рассказала Хуторская.
Возвращение российских военных на остров в 2007 году, по ее оценке, закрыло этот вопрос.
Остров сегодня.
Хуторская также напомнила, что финское население появилось на островах не исторически, а в результате целенаправленного заселения шведскими властями после Ореховецкого мирного договора 1323 года. При этом первое письменное упоминание об островах, хранящееся сегодня в Таллине и датируемое 1395 годом, свидетельствует о присутствии здесь русских: в документе говорится, что таллинские купцы пристали к острову Сэскар и «торговали рожью и другими товарами с местными русскими».
Сегодня, по словам эксперта, острова сохраняют стратегическое значение. Также они представляют интерес для ученых: ботаники, орнитологи и геологи изучают уникальные экосистемы Балтики.
Остров с многовековой историей.
Географическое положение Гогланда определило его стратегическую значимость и роль одного из ключевых участников многих важнейших событий европейской истории. На протяжении веков остров и его акватория были ареной ратных и политических битв, которые вели разные страны в стремлении обеспечить себе контроль над регионом, а главное — фарватерами Финского залива, открывающими пути в Балтику и Мировой океан.
В XVIII веке Гогланд вошел в число важнейших завоеваний Российской империи, которая вернула себе ранее захваченные шведами земли и приросла новыми территориями. В XIX веке остров развивался с позиций его значимости для обеспечения безопасного мореплавания, а также служил точкой притяжения ученых. Среди ярких событий, связанных с Гогландом, — первый в истории практический сеанс беспроводной связи в рамках операции по спасению броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». Установленная на острове станция беспроволочного телеграфа обеспечила не только успех операции, но и позволила спасти рыбаков, уносимых течением на отколовшейся льдине: радиосообщение о происшествии обеспечило их оперативную эвакуацию ледоколом. Это событие стало сигналом к обязательному оснащению радиостанциями всех кораблей и судов.
В XX веке, в ходе Второй мировой войны, Гогланд вновь стал плацдармом военных действий. В 1940 году он вошел в сектор береговой обороны Кронштадтской военно-морской базы. В августе 1941 года здесь обрели спасение тысячи участников перехода Балтийского флота из Таллинна в Кронштадт. В 1942 году почти три месяца героически держали оборону советские десантники.