Эксперт Хуторская: Гогланд имеет стратегическое значение на Балтике

В XVIII веке Гогланд вошел в число важнейших завоеваний Российской империи, которая вернула себе ранее захваченные шведами земли и приросла новыми территориями. В XIX веке остров развивался с позиций его значимости для обеспечения безопасного мореплавания, а также служил точкой притяжения ученых. Среди ярких событий, связанных с Гогландом, — первый в истории практический сеанс беспроводной связи в рамках операции по спасению броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». Установленная на острове станция беспроволочного телеграфа обеспечила не только успех операции, но и позволила спасти рыбаков, уносимых течением на отколовшейся льдине: радиосообщение о происшествии обеспечило их оперативную эвакуацию ледоколом. Это событие стало сигналом к обязательному оснащению радиостанциями всех кораблей и судов.