В Берлине зажгли свечи в день 85-летия начала Великой Отечественной войны

«То, что сегодня, в этот день, так много немецкой общественности пришло вместе с нами почтить память советских солдат в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, это само по себе весьма примечательное событие. Причем наши друзья, которых в Германии много, это делают ежегодно, но сегодня, по случаю 85-й годовщины, их пришло особенно много. Это радует, потому что немецкая общественность, которая, что называется, правильного воспитания и сохраняющая правильную культуру памяти, она в Германии есть», — сказал Нечаев российским журналистам.