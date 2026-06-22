В Берлине зажгли свечи в день 85-летия начала Великой Отечественной войны

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Акция «Свеча памяти» состоялась на территории советского мемориального комплекса в берлинском Трептов-парке по случаю 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны. В 2026 году в мероприятии впервые принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев, передает корреспондент ТАСС.
В Трептов-парк пришли сотрудники российской дипмиссии, временный поверенный в делах посольства Белоруссии в ФРГ, многочисленные активисты, представители общественных организаций, Русского дома в Берлине, соотечественники, проживающие в Германии, а также неравнодушные граждане ФРГ. В ночь на 22 июня они зажгли свечи в форме памятных дат «1941−1945» и вспомнили героев, отдавших жизни за освобождение Европы от нацизма. На памятник спроецировали надпись на русском и немецком языках: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. Затем они возложили венки и цветы к советскому монументу. Перед собравшимися выступили посол России в Германии Сергей Нечаев, а также организаторы мероприятия.
«То, что сегодня, в этот день, так много немецкой общественности пришло вместе с нами почтить память советских солдат в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, это само по себе весьма примечательное событие. Причем наши друзья, которых в Германии много, это делают ежегодно, но сегодня, по случаю 85-й годовщины, их пришло особенно много. Это радует, потому что немецкая общественность, которая, что называется, правильного воспитания и сохраняющая правильную культуру памяти, она в Германии есть», — сказал Нечаев российским журналистам.
Таких людей, по словам дипломата, много, и далеко не все из них разделяют те милитаристские взгляды, которые присущи многим западноевропейским политикам. «Наоборот, эти люди помнят и подвиг советской армии, освободившей Германию и Европу от нацизма, и помнят многие десятилетия совместной плодотворной работы, сотрудничества, дружбы, партнерства, которые не знали себе во многом равных с другими европейскими странами», — подчеркнул посол России.
То, что эти люди заботятся о могилах советских солдат, и не только на востоке Германии, но и на западе, как заметил он, «о многом говорит». Нечаев выразил благодарность многочисленным соотечественникам и германским активистам за сохранение объективной культуры памяти и бережное отношение к советским мемориалам.
Об акции «Свеча памяти».
Акция «Свеча памяти» впервые прошла в 2009 году по инициативе государственно-патриотического клуба «Единой России», совместно с байкерским клубом «Ночные волки» и представителями трех разных конфессий: православными христианами, мусульманами и иудеями. Акция проводится в преддверии Дня памяти и скорби.
Памятник советскому Воину-освободителю в Трептов-парке — это 40-тонная статуя высотой около 12 м, отлитая из бронзы на ленинградском заводе «Монументскульптура». Мемориал представляет собой фигуру солдата, который стоит на обломках свастики, одной рукой он держит меч, а другой поддерживает маленькую девочку. Меч символизирует мощь Красной армии, разрубленная свастика у ног солдата — разгромленный фашизм, а девочка на руке воина олицетворяет собой освобождение человечества от угрозы фашистского порабощения. Этот комплекс, где покоится прах примерно 7,2 тыс. советских воинов, создан коллективом под руководством архитектора Якова Белопольского, скульптора Евгения Вучетича, художника Анатолия Горпенко и инженера Сарры Валериус. Он открыт в мае 1949 года, отреставрирован в 2004 году.