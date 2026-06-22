Египет обыграл Новую Зеландию и одержал первую свою победу в истории ЧМ

Матч проходил в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» .Следующая игра в группе G состоится между Египтом и Ираном 27 июня в 6:00 по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.