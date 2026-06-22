Не только фрукты и овощи: Россиянам назвали популярные продукты которые подешевеют летом

По словам специалиста, выгодной покупкой летом могут стать и товары для отдыха на природе. После майских праздников спрос на уголь, средства для розжига, одноразовую посуду и сопутствующие товары снижается, а запасы в магазинах остаются. Поэтому в середине сезона такие товары нередко продают со скидками, а длительный срок хранения позволяет покупать их впрок.