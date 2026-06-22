На Дону 12 врачей получили по миллиону рублей

Медики, трудоустроившиеся в селе Самарском Ростовской области, получили региональные выплаты. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram‑канале МАХ.
В 2025 году возник дефицит финансирования выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: количество специалистов, приехавших работать в сельские медучреждения, превысило запланированные показатели. В результате потребовалось дополнительное финансирование сверх утверждённых лимитов.
Вопрос был оперативно решён: все медработники, дополнительно трудоустроившиеся в 2025 году в медицинские организации Азовского, Аксайского и Мясниковского районов, получили положенные выплаты: 12 врачей — по 1 000 000 рублей, а 4 медработника среднего звена — по 500 000 рублей.