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На Дону 12 врачей получили по миллиону рублей

Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Медики, трудоустроившиеся в селе Самарском Ростовской области, получили региональные выплаты. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram‑канале МАХ.

В 2025 году возник дефицит финансирования выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: количество специалистов, приехавших работать в сельские медучреждения, превысило запланированные показатели. В результате потребовалось дополнительное финансирование сверх утверждённых лимитов.

Вопрос был оперативно решён: все медработники, дополнительно трудоустроившиеся в 2025 году в медицинские организации Азовского, Аксайского и Мясниковского районов, получили положенные выплаты: 12 врачей — по 1 000 000 рублей, а 4 медработника среднего звена — по 500 000 рублей.

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