В Ачинске директора компании будут судить за сокрытие от налоговой 13 млн

В Ачинске директор предприятия предстанет перед судом за сокрытие 13 млн рублей от взыскания. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, в мае 2025 года у ООО «Млада» возникли финансовые трудности, задолженность предприятия по налогам и страховым взносам достигла почти 13 млн рублей. Налоговый орган направил требования об уплате долга и приостановил операции по расчетным счетам организации, однако деньги у компании продолжали появляться.
Позднее правоохранители выяснили, что директор предприятия отправлял контрагентам письма с просьбой перечислять оплату за поставленную продукцию не на счета ООО «Млада», а напрямую другим поставщикам и партнерам организации.
«Руководитель пояснил, что таким способом он пытался сохранить работу предприятия и исполнить обязательства перед контрагентами», — рассказали в прокуратуре.
В итоге на директора компании завели уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
Руководитель ООО «Млада» вину в совершении преступления не признал, но прокурор утвердил ему обвинение. Дело рассмотрит Ачинский городской суд.
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