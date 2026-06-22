В Ачинске директора компании будут судить за сокрытие от налоговой 13 млн

По данным надзорного ведомства, в мае 2025 года у ООО «Млада» возникли финансовые трудности, задолженность предприятия по налогам и страховым взносам достигла почти 13 млн рублей. Налоговый орган направил требования об уплате долга и приостановил операции по расчетным счетам организации, однако деньги у компании продолжали появляться.