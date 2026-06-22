«Ошибка хуже преступления»: Туск выступил против усугубления конфликта между Варшавой и Киевом

Польский премьер указал на всё более глубокое втягивание в конфликт политиков с двух сторон. Он считает, что от эскалации пострадают все. По мнению премьера Польши, конфликт скажется сразу на нескольких аспектах взаимодействия. Государства понесут репутационные потери, а также станут слабее в деловом и геополитическом планах, уточнил он.