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Погибшего в зоне СВО Ивана Старикова похоронят под Волгоградом

В Новоаннинском районе простятся с 48-летним Иваном Стариковым, погибшим в зоне СВО.

В Новоаннинском районе простятся с 48-летним Иваном Стариковым, погибшим в зоне СВО.

Повар-кондитер по образованию, в апреле прошлого года мужчина заключил контракт с Министерством обороны и уехал к линии боевого соприкосновения. За «ленточкой» Иван Стариков был водителем взвода управления минометной батареи мотострелковой роты.

Неделю назад участник СВО погиб на территории Донецкой народной республики.

Отпевание Ивана Старикова начнется сегодня в 11:00 по адресу: переулок Баррикады, дом 45. В 14:00 участников траурной церемонии приглашают на поминальный обед.

Фото NOVO_TODAY/Vk.com.