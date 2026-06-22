Перерасчет за жилищно-коммунальные услуги поможет сэкономить бюджет

По данным Федеральной антимонопольной службы, с начала 2026 года проверки тарифов на тепло и воду охватили 84 региона. В 65 из них выявили серьезные нарушения: 801 тарифное решение приняли с ошибками, касающимися передачи государственного имущества для регулируемых видов деятельности и проведения торгов. Это может означать, что потребители переплачивают за коммунальные услуги. Теперь они имеют право на перерасчет платы за ЖКУ при возникновении сомнений в корректности начислений, обусловленных, например, необоснованным увеличением стоимости, некорректной фиксацией показаний приборов учета, временным отсутствием потребителей дома или ненадлежащим качеством услуг. Как это сделать, узнала «Парламентская газета» (18+).