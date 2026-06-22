В Хабаровске осуждённых за 775 килограммов чёрной икры отправили в колонию

В Хабаровске апелляционный суд изменил приговор двум местным жителям, осуждённым за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов. Вместо условного срока они отправились в колонию общего режима. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в июне 2025 года хабаровчане приобрели на территории Нанайского района и в самом Хабаровске 1459 контейнеров икры рыб осетровых видов. Общий вес изъятого деликатеса составил 775 килограммов. Продукцию транспортировали в специально оборудованное помещение для хранения. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.
В декабре 2025 года Кировский районный суд Хабаровска признал обоих виновными по части 3 статьи 258.1 УК РФ и назначил каждому по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Прокуратура сочла такое наказание чрезмерно мягким и принесла апелляционное представление. Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда согласилась с доводами надзорного органа. Приговор изменён: подсудимым назначено реальное наказание — три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Обоих заключили под стражу прямо в зале суда. Приговор вступил в законную силу.
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