В Хабаровске осуждённых за 775 килограммов чёрной икры отправили в колонию

В декабре 2025 года Кировский районный суд Хабаровска признал обоих виновными по части 3 статьи 258.1 УК РФ и назначил каждому по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Прокуратура сочла такое наказание чрезмерно мягким и принесла апелляционное представление. Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда согласилась с доводами надзорного органа. Приговор изменён: подсудимым назначено реальное наказание — три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Обоих заключили под стражу прямо в зале суда. Приговор вступил в законную силу.