Иран выставил самый возрастной стартовый состав в истории чемпионата мира

Опыт не помог Ирану победить — матч завершился нулевой ничьей. При этом Бельгия большую часть второго тайма провела в меньшинстве после удаления. Таким образом у Ирана и Бельгии стало по два очка. Лидирует в группе G Египет с четырьмя очками, на последнем месте — Новая Зеландия с одним очком. В последнем туре Иран 27 июня сыграет с Египтом, а Бельгия встретится с Новой Зеландией.