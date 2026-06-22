Россиянам рассказали, когда закончится пик активности клещей

По ее словам, в это время наиболее вероятно встретить клещей в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, в оврагах или канавах. В зоне риска также кладбища с обильной растительностью, дачные участки на границе с лесом, а также любые неухоженные территории.