Россиянам рассказали, когда закончится пик активности клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пик активности клещей в России обычно приходится на период с апреля по июнь, но высокая вероятность укусов на природе сохраняется до конца лета.
Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова.
По ее словам, в это время наиболее вероятно встретить клещей в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, в оврагах или канавах. В зоне риска также кладбища с обильной растительностью, дачные участки на границе с лесом, а также любые неухоженные территории.
Чтобы снизить риск, стоит регулярно скашивать траву, бороться с сорняками и порослью кустарников, не допускать захламления территории старыми досками, ветками, листвой и мусором и обрабатывать участок и прилегающую полосу за забором инсектоакарицидными препаратами.
Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице.
Среди регионов в особой группе риска по активности клещей эксперт назвала Удмуртию, Красноярский край, Костромскую и Кировскую области. По данным компании, 76% обращений в 2026 году приходится на них.