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Красноярские театры завоевали две «Золотые Маски»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Две постановки из Красноярского края стали лауреатами российской театральной премии «Золотая Маска».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Две постановки из Красноярского края стали лауреатами российской театральной премии «Золотая Маска».

В номинации «Опера» награду получил Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского за спектакль «Любить на войне». Постановка посвящена 80-летию Победы и 100-летию Виктора Астафьева. Идея ее создания принадлежит губернатору края Михаилу Котюкову.

Еще одну «Золотую Маску» завоевал Красноярский музыкальный театр — спектакль «Бой с тенью» победил в номинации «Оперетта / мюзикл».

Всего за время существования премии с 1993 года Красноярский край получил уже 20 «Золотых Масок», из них 15 — за последние семь лет.

Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» присуждается за лучшие спектакли театров России во всех жанрах театрального искусства, напомнил министр культуры края Аркадий Зинов.

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