Могут ли оштрафовать за мусор у забора частного дома в Казахстане

Пока жители квартир ежемесячно платят за обслуживание управляющим компаниям, владельцы частных домов отвечают за свое имущество самостоятельно. Однако это касается не только участков и помещений.
В соцсетях обсуждают новости о том, что владельцев частных домов с 1 июля обяжут следить за общей территорией и могут выписать штраф за наличие мусора или сорняков.
Как отмечает портал «Крыша», с 1 июля действительно вступают в силу новые типовые правила благоустройства. Они пришли на смену правилам, действовавшим с 2015 года.
В правилах официально закреплена обязанность владельцев частных домов содержать в порядке не только свой участок, но и прилегающую территорию — полосу шириной 5 метров по периметру, которая непосредственно примыкает к дому, забору или земельному участку.
По правилам собственники частных домов обязаны: содержать в порядке участок и прилегающую территорию; убирать мусор; скашивать сорную и карантинную растительность; ухаживать за зелеными насаждениями; поддерживать в надлежащем состоянии фасад дома, заборы и ограждения.
Также нельзя захламлять прилегающую территорию. Запрещено складировать стройматериалы, строительную технику, старые прицепы, разукомплектованные и сломанные автомобили, а также другие вещи и отходы.
Важно: это не новая норма. Требование следить за прилегающей территорией и раньше содержалось в правилах благоустройства. То есть ничего принципиально нового в этих требованиях нет.
Что будет, если не убираться на общей территории? Если возле дома будет мусор, заросли сорняков, склад стройматериалов или другой хлам, владельца могут привлечь к ответственности по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил благоустройства».
Согласно статье, за первое нарушение, как правило, выносится предупреждение, но за повторное уже выпишут штраф в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 129 750 тенге в 2026 году.