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Могут ли оштрафовать за мусор у забора частного дома в Казахстане

Владельцы частных домов должны не только следить за своим участком, но и за общей территорией за забором. За мусор или сорняки можно получить штраф в размере 129 750 тенге. Подробнее — на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Пока жители квартир ежемесячно платят за обслуживание управляющим компаниям, владельцы частных домов отвечают за свое имущество самостоятельно. Однако это касается не только участков и помещений.

В соцсетях обсуждают новости о том, что владельцев частных домов с 1 июля обяжут следить за общей территорией и могут выписать штраф за наличие мусора или сорняков.

Как отмечает портал «Крыша», с 1 июля действительно вступают в силу новые типовые правила благоустройства. Они пришли на смену правилам, действовавшим с 2015 года.

В правилах официально закреплена обязанность владельцев частных домов содержать в порядке не только свой участок, но и прилегающую территорию — полосу шириной 5 метров по периметру, которая непосредственно примыкает к дому, забору или земельному участку.

По правилам собственники частных домов обязаны: содержать в порядке участок и прилегающую территорию; убирать мусор; скашивать сорную и карантинную растительность; ухаживать за зелеными насаждениями; поддерживать в надлежащем состоянии фасад дома, заборы и ограждения.

Также нельзя захламлять прилегающую территорию. Запрещено складировать стройматериалы, строительную технику, старые прицепы, разукомплектованные и сломанные автомобили, а также другие вещи и отходы.

Важно: это не новая норма. Требование следить за прилегающей территорией и раньше содержалось в правилах благоустройства. То есть ничего принципиально нового в этих требованиях нет.

Что будет, если не убираться на общей территории? Если возле дома будет мусор, заросли сорняков, склад стройматериалов или другой хлам, владельца могут привлечь к ответственности по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил благоустройства».

Согласно статье, за первое нарушение, как правило, выносится предупреждение, но за повторное уже выпишут штраф в размере 30 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 129 750 тенге в 2026 году.