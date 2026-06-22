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Вспышка Эболы в Конго перешагнула опасный рубеж

Количество подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило тысячу.

Количество подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило тысячу. Об этом сообщило министерство связи и СМИ страны на своей странице в социальной сети X.

По официальным данным, в республике подтверждено 1003 случая заболевания. Жертвами инфекции стали 254 человека.

Вместе с тем 100 пациентов смогли выздороветь. Еще 365 человек остаются в медицинских учреждениях или находятся в изоляции под наблюдением врачей.

Согласно опубликованной статистике, уровень летальности при текущей вспышке составляет 25,3%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с распространением вируса Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной. В организации также отмечали высокий риск дальнейшего распространения заболевания за пределы затронутых территорий.

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