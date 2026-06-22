В ростовском ЗАГСе назвали редкие и популярные имена новорожденных

По данным реестра ЗАГС, в Ростовской области зафиксированы случаи присвоения новорождённым редким именам. Обновлённый список имён, зарегистрированных 20 июня 2026 года, включает:
для мальчиков: Парижан, Саламон, Тимурбек, Изнаур, Джеймс;
для девочек: Эвва, Мунира, Ария, Анита, Асма.
Также ЗАГС представил статистику наиболее распространённых имён среди новорождённых в июне:
мальчики: Михаил (328 детей), Александр (309), Артём (259), Иван (228), Матвей (219);
девочки: София (258 детей), Мария (223), Анна (212), Варвара (206), Ева (205).
Данные отражают текущие тенденции в выборе имён родителями новорождённых в регионе.