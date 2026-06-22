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В ростовском ЗАГСе назвали редкие и популярные имена новорожденных

Обновленный список за 20 июня 2026 года опубликован в реестре ЗАГС.

По данным реестра ЗАГС, в Ростовской области зафиксированы случаи присвоения новорождённым редким именам. Обновлённый список имён, зарегистрированных 20 июня 2026 года, включает:

для мальчиков: Парижан, Саламон, Тимурбек, Изнаур, Джеймс;

для девочек: Эвва, Мунира, Ария, Анита, Асма.

Также ЗАГС представил статистику наиболее распространённых имён среди новорождённых в июне:

мальчики: Михаил (328 детей), Александр (309), Артём (259), Иван (228), Матвей (219);

девочки: София (258 детей), Мария (223), Анна (212), Варвара (206), Ева (205).

Данные отражают текущие тенденции в выборе имён родителями новорождённых в регионе.