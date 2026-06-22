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В Красноярской опере перед «Турандот» расскажут о тайнах последней оперы Пуччини

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 июня в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского пройдет встреча «Загадки и тайна Турандот», посвященная последней опере Джакомо Пуччини.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 июня в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского пройдет встреча «Загадки и тайна Турандот», посвященная последней опере Джакомо Пуччини.

Лекция начнется в 18:30 в традиционном формате «За 30 минут до спектакля». Ее проведет Людмила Гаврилова — заведующая кафедрой истории музыки Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, доктор искусствоведения, член Союза композиторов России.

Разговор будет посвящен образу ледяной принцессы, музыкальным загадкам «Турандот» и тому, как последняя опера Пуччини говорит о власти, жестокости и всепоглощающей любви.

Показы «Турандот» в Красноярской опере пройдут 23 и 24 июня в 19:00.

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