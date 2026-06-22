В Крыму нашли архивные воспоминания редактора партизанской газеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Неизвестные ранее воспоминания главного редактора Евгения Степанова о работе областной газеты «Красный Крым» и партизанской «За советский Крым», издававшихся в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в архиве ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ). Об этом ТАСС сообщила Наталья Яблоновская, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ.
«Речь идет о материалах Государственного архива Республики Крым: воспоминаниях Степанова как комиссара 1-й бригады партизан Крыма, редактора газеты “Красный Крым” и “За советский Крым” о работе отрядной типографии в годы войны и материалах комиссии о ее розысках в 1946 г., о которых ранее не было известно. Эти материалы впервые исследованы и введены в научный оборот мною и моей коллегой, кандидатом филологических наук Натальей Владимировной Бояркиной. Газеты в описываемое время выходили в тяжелейших условиях в осажденном Севастополе, в Аджимушкайских каменоломнях, в лесных типографиях партизан. Нередко приходилось прерывать печать, чтобы отразить очередную атаку врага или укрыться от бомбардировки. Поэтому, как в известной песне, “с лейкой и блокнотом, а то и пулеметом”, приходилось работать журналистам и наборщикам», — рассказала Яблоновская.
По воспоминаниям Степанова, набирать газету было непросто. Из-за того, что не хватало шрифтов, удалось отпечатать только первые четыре номера, а затем переключиться на печать листовок. За год их было выпущено более 60. «Благодаря работе “лесной редакции” жители Крыма оперативно узнавали о победах Красной Армии и успешных операциях крымских партизан, получали советы о том, как можно участвовать в сопротивлении. Например, печатались листовки с призывом к крестьянам прятать хлеб, машины и запасные части к ним, избегать облав и мобилизаций, уходить в лес и горы к партизанам и так далее», — отметила она.
Типография в пещере.
Располагалась типография возле горы, прозванной партизанами «Кинолагерь» за то, что на ней жил приезжавший к партизанам кинооператор Иван Запорожец. В скалах, в стороне от лесных дорог и троп, вход в пещеру загораживал большой камень, проникнуть в нее можно было только по одному.
Все это время Степанов (1909−1971) совмещал работу редактора и журналиста с активным участием в вооруженной борьбе с врагом, являясь комиссаром 1-й бригады «Грозная», а позднее 1-й бригады Северного соединения. По мере приближения фронта к полуострову Совинформбюро все чаще передавало сообщения о действиях крымских партизан. Об их подвигах Степанов рассказывал всему советскому народу в статьях в газете «Правда».
В своих воспоминаниях журналист рассказывает, как партизаны вместе с регулярными частями Красной армии входили 13 апреля 1944 года в освобожденный Симферополь. Партизан и танкистов приветствовали немногие уцелевшие жители. Улицы были пустынны. Везде тлели обломки зданий, кучи щебня и битого стекла, здания смотрели на улицы «пустыми глазницами». На следующий день, несмотря на нещадную бомбежку, которую устроили фашисты накануне, жители смогли прочитать первый номер областной газеты «Красный Крым», вышедший уже в освобожденной столице Крыма.
Степанов за годы войны был награжден орденом Красной Звезды, медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За победу над Германией».