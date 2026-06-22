В Крыму нашли архивные воспоминания редактора партизанской газеты

«Речь идет о материалах Государственного архива Республики Крым: воспоминаниях Степанова как комиссара 1-й бригады партизан Крыма, редактора газеты “Красный Крым” и “За советский Крым” о работе отрядной типографии в годы войны и материалах комиссии о ее розысках в 1946 г., о которых ранее не было известно. Эти материалы впервые исследованы и введены в научный оборот мною и моей коллегой, кандидатом филологических наук Натальей Владимировной Бояркиной. Газеты в описываемое время выходили в тяжелейших условиях в осажденном Севастополе, в Аджимушкайских каменоломнях, в лесных типографиях партизан. Нередко приходилось прерывать печать, чтобы отразить очередную атаку врага или укрыться от бомбардировки. Поэтому, как в известной песне, “с лейкой и блокнотом, а то и пулеметом”, приходилось работать журналистам и наборщикам», — рассказала Яблоновская.