В Прикамье наступил день летнего солнцестояния

Самыми длинными в году световыми днями останутся 22 и 23 июня. Продолжительность ночи составит 3 часа 17 минут. Уже с 24 июня день незаметно и неумолимо начнет уменьшаться все ближе к зиме. Солнце постепенно изо дня в день будет опускаться со своей высшей точки на небосклоне.