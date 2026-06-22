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Минобороны РФ: штурмовики продолжают продвижение в Красном Лимане

Российские военные продолжают успешное продвижение в Красном Лимане в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные продолжают успешное продвижение в Красном Лимане в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» продолжают продвижение и закрепление в южных и юго-западных районах населённого пункта.

«Подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают уверенное продвижение на краснолиманском направлении и зачистки городской застройки Красного Лимана от остатков украинских формирований», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что за 24 часа от украинских военных освобождено 53 строения.

«При поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем, действуя малыми группами штурмовики зачищают как многоквартирные дома, так и постройки частного сектора», — заявили в ведомстве.

Слаженные действия военных РФ позволяют последовательно вытеснять украинские войска из Красного Лимана.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие заблокировали группу бойцов 120-й бригады теробороны Украины в Красном Лимане.

Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что бои за город Красный Лиман в ДНР вступили в решающую фазу. В частности, по его словам, «полный контроль войск РФ над городом будет означать, что гарнизон Красного Лимана окажется в окружении».