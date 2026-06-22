Минобороны РФ: штурмовики продолжают продвижение в Красном Лимане

Российские военные продолжают успешное продвижение в Красном Лимане в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» продолжают продвижение и закрепление в южных и юго-западных районах населённого пункта.
«Подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают уверенное продвижение на краснолиманском направлении и зачистки городской застройки Красного Лимана от остатков украинских формирований», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что за 24 часа от украинских военных освобождено 53 строения.
«При поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем, действуя малыми группами штурмовики зачищают как многоквартирные дома, так и постройки частного сектора», — заявили в ведомстве.
Слаженные действия военных РФ позволяют последовательно вытеснять украинские войска из Красного Лимана.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие заблокировали группу бойцов 120-й бригады теробороны Украины в Красном Лимане.
Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что бои за город Красный Лиман в ДНР вступили в решающую фазу. В частности, по его словам, «полный контроль войск РФ над городом будет означать, что гарнизон Красного Лимана окажется в окружении».