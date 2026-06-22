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На Дону 66-летний мужчина утонул в реке

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

21 июня в слободе Титовка Миллеровского района Ростовской области произошло происшествие на воде, в результате которого погиб 66‑летний мужчина. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Тело погибшего было обнаружено очевидцами в реке Деркул. Они незамедлительно сообщили о случившемся в экстренную службу. Извлечение тела из воды осуществили сотрудники Миллеровского поисково‑спасательного подразделения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

С начала купального сезона в водоёмах Ростовской области зафиксировано 8 случаев гибели людей. По данным МЧС, большинство трагедий произошло на необорудованных пляжах.

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при отдыхе у воды.

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