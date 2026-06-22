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Болезни щитовидной железы выявили у 11 тысяч жителей Красноярского края

Врачи связывают это с йодной недостаточностью.

В прошлом году в Красноярском крае зарегистрировали 11 147 случаев заболеваний щитовидной железы. Среди них 1914 — дети и подростки. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Чаще всего у несовершеннолетних выявляют эндемический зоб, связанный с нехваткой йода — 44% от общего числа заболевших.

За последние пять лет заболеваемость снизилась в Ачинске, Канске, Лесосибирске, Шарыпове, Иланском, Каратузском, Краснотуранском, Нижнеингашском, Уярском, Эвенкийском и Пировском районах. Однако выросла в Красноярске, Бородине, Дивногорске, Минусинске, Назарове, Норильске, Сосновоборске и ещё в 16 муниципальных образованиях.

Для профилактики йодной недостаточности врачи рекомендуют:

употреблять продукты, обогащённые йодом (соль, хлеб, бутилированная вода, соки);

включить в рацион рыбу (камбала, треска, морской окунь) и морскую капусту.

Важно: перед приёмом витаминно-минеральных комплексов необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее мы сообщали, что красноярские онкологи спасли руку пациенту с саркомой огромного размера.

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