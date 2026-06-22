Мошенники похитили у жителей Красноярского края больше 1,1 млрд рублей

С начала текущего года жертвами интернет-мошенников стали 2 704 жителя региона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Причиненный гражданам ущерб превысил 1,1 миллиарда рублей. В суды Красноярского края правоохранители направили 351 уголовное дело об интернет-хищениях. Только за минувшую неделю у 84 жителей края злоумышленникам удалось похитить дистанционным способом более 51 миллиона рублей. По информации прокуратуры, по каждому случаю мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела. В суды края направлен 131 иск о взыскании неосновательного обогащения с дропперов в размере 25 миллионов рублей.