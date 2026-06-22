С 1 сентября сделать МРТ можно будет без направления врача

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Магнитно-резонансную томографию с 1 сентября 2026 года можно будет сделать без направления врача.
Это следует из документа Министерства здравоохранения РФ, пишет ТАСС: «Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)».
Магнитно-резонансная томография — это безопасный метод медицинской диагностики, позволяющий получать детализированные послойные снимки внутренних органов и тканей. В отличие от рентгена или КТ, метод не использует радиацию, а основывается на воздействии мощного магнитного поля и радиоволн. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов.