С 1 сентября сделать МРТ можно будет без направления врача

Магнитно-резонансная томография — это безопасный метод медицинской диагностики, позволяющий получать детализированные послойные снимки внутренних органов и тканей. В отличие от рентгена или КТ, метод не использует радиацию, а основывается на воздействии мощного магнитного поля и радиоволн. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов.