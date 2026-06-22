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В Красноярском крае утонули еще четыре человека

За минувшие выходные в Красноярском крае было зарегистрировано четыре происшествия на воде, сообщает ГУ МЧС.

За минувшие выходные в Красноярском крае было зарегистрировано четыре происшествия на воде, сообщает ГУ МЧС.

Первая трагедия произошла на Таймыре — в озере Глубокое нашли тело мужчины.

А в Ирбейско-Саянском округе на реке Пезо перевернулась лодка: трое мужчин смогли выбраться из воды на берег, а один утонул.

Другие ЧП случились в Козульском и Курагинском округах: тела двух мужчин обнаружили на берегу реки Чулым в районе деревни Шадрино и в реке Казыр у Петропавловки.

По всем фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия и выясняются обстоятельства.

По официальным данным спасателей, всего за третью неделю лета в Красноярском крае утонули семь человек.

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